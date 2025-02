Nerdpool.it - World of Warcraft Classic si prepara a Mists of Pandaria Classic

Leggi su Nerdpool.it

Il viaggio diofprosegue verso sud conof, in arrivo nel corso dell’anno. L’acclamata espansione torna per permettere ai giocatori di rivivere un’epoca memorabile della storia di Azeroth.Nuovi pacchetti disponibili su Battle.netPer rendere l’attesa più coinvolgente, sui reami Progression sono disponibili tre pacchetti con ricompense esclusive:Pacchetto Heroic Infuso di ShaSerpe delle Nubi Distorta dallo Sha (cavalcatura volante)Tigre Cavalcabile Distorta dallo Sha (cavalcatura terrestre)Mascotte Allegria per WoW Moderno / Mascotte Joyous per WoWCollezione Distorta dallo Sha di Triplo Malto (set di trasmogrificazione)Set da Tè Distorto dallo Sha (giocattolo)Pacchetto Epic Infuso di ShaTutti i contenuti del pacchetto HeroicPotenziamento istantaneo al livello 85 (non disponibile per i nuovi Monaci)30 giorni di tempo di giocoI set di trasmogrificazione per WoW Moderno esaranno disponibili con il lancio dell’espansione, mentre gli altri oggetti possono essere riscattati subito.