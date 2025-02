Lanazione.it - «“Wolf Alert”, il progetto sta cominciando a dare i suoi frutti»

Arezzo, 23 febbraio 2025 – «Il” sta» Per monitorare la presenza dei lupi nei territori della provincia aretina, come ci è stato richiesto durante un incontro con il Prefetto, il comitato Emergenza Lupo – Arezzo ha avviato l’operazione. L’iniziativa invita i cittadini a segnalare avvistamenti di lupi, situazioni di potenziale pericolo, episodi di aggressione e predazioni. Per informazioni: https://www.emergenzalupo.eu/operazione-/ Grazie a questa iniziativa, tramite un cacciatore della zona che ringraziamo di cuore, ci è arrivata la segnalazione di un branco di ben 8 lupi nella zona di Vitiano Vecchio un’area che dista un chilometro dalla Strada Regionale 71, a ridosso dei centri abitati. Per vedere il video: https://youtu.