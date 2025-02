Oasport.it - Vuelta a Andalucia: Barrenetxea si impone nell’ultima tappa, sfortunato Carboni. Sivakov vince la generale

Termina con un pizzico di amarezza la2025. UnoGiovanniha infatti perso la possibilità di lottare per la vittoria nella quinta nonché ultimadella Ruta del Sol a causa di un problema avuto con la sua bici quando mancavano 5.6 km al traguardo, chiudendo al quarto posto l’ultima frazione della corsa: un percorso di 168.1 km con partenza a Benahavìs ed arrivo presso La Linea de la ConcepciònA spuntarla è stato in volata il padrone di casa Jon(Movistar Team), abile a scattare nell’ultimo chilometro precedendo il norvegese Tobias Halland Johannessen (Uno-X-Mobility), comunque a bravo a reagire all’infilata iniziale di interno ad opera del connazionale Johannes Staune-Mittet (Decathlon AG2R La Mondiale Team), poi terzo classificato.(Unibet Tietema Rockets) si trovava invece nel gruppo di testa, ma è rimasto coinvolto in una caduta che gli ha fatto perdere trenta metri preziosi proprio nel momento in cui i diretti avversari stavano cominciano a spingere.