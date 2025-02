Ilrestodelcarlino.it - Vuelle, due stelle Usa brillano nell’ascesa. King rivelazione di questo magic moment

I numeri non raccontano sempre tutto di una squadra, ma danno delle indicazioni significative. Ad esempio, che la produttività in attacco dellaè cresciuta in modo pauroso lo dicono le statistiche della serie A2: oggi Pesaro è una delle 3 squadre (su 20) che supera gli 80 punti di media. Ha appaiato Rimini al 2° posto con 81.8 punti segnati a partita, dietro a Udine che viaggia in testa con 83.4 a sera: ripensando ai match d’inizio stagione, quando in certe serate la Carpegna Prosciutto faceva fatica a valicare quota 70, la metamorfosi è lampante. In difesa, invece, ci sono stati dei sensibili miglioramenti, anche se la media punti subiti rimane ancora alta (78.7 a partita) forse a causa delle paghe prese nella prima parte della stagione; adesso, però, Pesaro si è messa sei squadre alle spalle (Cremona, Piacenza, Nardò, Orzinuovi, Vigevano e Avellino).