Voto in Germania, macigno sui sondaggi: il dato record che può cambiare tutto

Un vero e proprio boom quello dell'affluenza nelle elezioni federali in. I tedeschi affollano le urne ilalle 14 è del 52%: si tratta del 15,5% in più rispetto alla stessa ora nelle elezioni del 2021. Ilper corrispondenza non è preso in considerazione in questo calcolo. Nelle ultime elezioni federali del 2021 l'affluenza alle urne è stata del 76,4%, secondo il risultato finale ufficiale. Nel 2021 molti elettori hanno votato per posta a causa della pandemia di coronavirus. L'attuale affluenza alle urne è anche più alta rispetto alle elezioni federali del 2017. Allora, riporta Bild, alle 14 era stata del 41 percento. Unche spiazza molti analisti con i primi exit poll e risultati attesi alla chiusura delle urne, alle 18. Ancche perché l'incertezza è l'elemento centrale delle votazioni di domenica 23 febbraio, con l'assenza di un partito o di una coalizione nettamente in grado di avvicinarsi alla maggioranza assoluta.