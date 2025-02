Voto GermaniaMerz Cdu | abbiamo vinto

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

18.57 "Serata storica. Cdu e Csu hannole elezioni". Così il candidato cancelliere Merz, dopo l'affermazione come primo partito in Germania."Non sarà facile formare un governo. Dobbiamo farlo presto, il mondo non aspetta noi". Secondo partito l'estrema destra di Afd "raddoppiato i voti.Mano tesa a una partecipazione al governo", dice la leader Weidel. Il leader Spd Scholz parla di "amara sconfitta". E ribadisce:"Nessuna collaborazione con l'Afd".