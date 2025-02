Oasport.it - Volta ao Algarve 2025: Vingegaard si prende cronometro e corsa. Terzo un ottimo Tiberi

Primastagionale, primo trionfo per Jonas. Tadej Pogacar ha dominato l’UAE Tour, ma il danese non è stato da meno, portandosi a casa laconclusiva e la classifica generale dellaao. La rinverso il Tour de France è già partita.Nella quinta frazione, una prova contro il tempo di 19,6 chilometri con arrivo in salita in quel di Malhão, il danese ha messo in mostra le sue doti da cronoman trionfando con il tempo di 28:25.Alle sue spalle, staccato di 13”, il compagno di squadra alla Visma Lease a Bike Wout van Aert, come al solito convincente in questo genere di prove.invece un eccellente Antonio: il laziale della Bahrain-Victorious si era staccato nettamente nella giornata più dura della, ma oggi ha risposto presente con una super prova a 15” dal danese.