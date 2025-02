Oasport.it - Volley, primo posto e retrocessione: tutto rimandato all’ultima giornata in Superlega. Grottazzolina festeggia la salvezza

Penultimacon tanti verdetti espressi, sopratin chiavema con ancora da assegnare ile l’ultimo che significain serie A2. perugia batte Monza in rimonta e resta prima con un set di vantaggio su Trento nel quoziente, mentre i monzesi devono recuperare un punto per salvarsi contro Taranto, sconfitto sul campo di Modena. La nuova Piacenza targata Travica espugna il campo dima sono i marchigiani are unastraordinaria. Verona batte Padova nel derby veneto e mantiene il quartoin classifica.Perugia mantiene un set di vantaggio nella corsa aldella regular season su Trento e lascia nei guai Monza, battendo i brianzoli (a -1 da Taranto in classifica) 3-1. Sia per la prima piazza che per lai giochi si faranno domenica prossima in unadrammatica (Padova-Trento e Piacenza-Perugia per ile Taranto-Verona e Monza-Cisterna per la).