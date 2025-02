Volley femminile Serie A1 | Busto Arsizio vince su Perugia al tie-break successo anche per Conegliano e Firenze

Leggi su Sportface.it

batte Cuneo in tre set, mentre3-1 contro Talmassons ela spunta al tiesu. Sono questi i risultati delle partite valide per la ventiquattresima giornata diA1 2024/2025 diandate in scena oggi. Le pantere si impongono con decisione e rimangono imbattute, mentreriesce a superare Talmassons dopo un momento di incertezza. Lotta serrata sul campo delle Black Angels, conche esce dal palazzetto con due punti.-CUNEOpiega Cuneo per 3-0. L’Imoco si impone con decisione sulle avversarie, che nel primo set riescono a non perdere contatto con le padrone di casa. Il parziale di apertura vede infattiin vantaggio, con Cuneo a distanza di qualche punto. Sul finale, le ragazze di Santarelli danno lo strappo e ottengono il 25-20.