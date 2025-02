Oasport.it - Volley femminile, Milano col fiatone espugna al tie break Vallefoglia e resta in corsa per il secondo posto

La Numiavince 3-2 la battaglia sul campo delche chiude la 23a giornata e rimane in qualche modo inper il, perdendo però un punto rispetto a Scandicci (prossima avversaria delle lombarde) che ora è a +2 sulle lombarde. Una Numia come spesso è accaduto in questa stagione a corrente alternata che ha faticato a dare continuità al proprio gioco ed ha subito la veemenza della Megabox Ondulati del Savio, bravissima ad affondare i colpi appena ha notato qualche calo della formazione avversaria.Primo set molto lineare con la formazione milanese che guadagna un piccolo vantaggio da subito, 5-3 e mantiene il doppio vantaggio fino al 15-13. Egonu firma lo strappo importante che porta la Numia sul 17-13 manon molla e si riporta sotto sul 19-18 con Perovic e Lee.