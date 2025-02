Oasport.it - Volley femminile, Busto Arsizio sbanca Perugia al tie-break nel terzultimo turno della Regular Season di Serie A1

Un match molto tirato al Pala Barton Energy tra Bartoccini-Fortinfissie l’e-workneldiA1 di. Il club umbro andava alla ricerca dell’ultimo tassello per completare il mosaicosalvezza, mentre le lombarde avevano in mente di migliorare il proprio piazzamento in chiave playoff a scapito di Chieri.La squadra di Andrea Giovi è scesa in campo con la consapevolezza di non poter chiudere il discorso “salvezza” per la vittoria di Firenze contro il Talmassons (retrocesso). Una partita spettacolare, che si è decisa al tie-e sorriso alle ospiti 25-17; 20-25; 22-25; 25-17; 16-14. Migliore in campo è stata l’opposta di Milano Josephine Obossa che ha messo a segno ben 28 punti, ben coadiuvata da Rebecca Piva con 20, senza dimenticare i 16 di Laura Kunzler.