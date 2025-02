Oasport.it - Volley femminile, Antropova firma 32 punti! Chieri batte Roma, Novara si salva al tie-break

Leggi su Oasport.it

Oggi pomeriggio si sono disputate tre partite valide per la 24ma giornata della Serie A1 di. Scandicci ha prevalso su Pinerolo per 3-1 (25-16; 19-25; 25-22; 32-30), riuscendo a rimontare da 9-15 nel quarto parziale e annullando sette set-point che avrebbero spedito la contesa al tie-. Le toscane hanno infilato il terzo successo consecutivo e conservano il secondo posto in classifica generale con quattro lunghezze di vantaggio nei confronti di Milano, che avrà la possibilità di accorciare le distanze espugnando il campo di Vallefoglia nel posticipo serale. Le piemontesi rimangono in nona posizione e nei fatti dicono addio alle flebili speranze di accedere ai playoff. Prestazione maiuscola da parte della bomber Ekaterina, che ha messo a segno 32(5 ace, 2 muri), ben spalleggiata da Linda Nwakalor (11, 3 muri), Kara Bajema (10, 5 muri) e Lindsey Ruddins (10) contro il sestetto di Indre Sorokaite (18) e Malwina Smarzek (16).