Bergamonews.it - Volley Bergamo 1991, contro Novara un altro match point per centrare i playoff

Leggi su Bergamonews.it

la quarta forza del campionato, a caccia di un’impresa per cancellare un momento non semplice in termini di risultati, ma che non ha scalfito l’umore generale e soprattutto una classifica comunque positiva. C’è aria di grande sfida a Treviglio e il PalaFacchetti si prepara a gremire le sue tribune per il bigche negli ultimi anni è diventato un vero e proprio classico del campionato italiano: domenica 23 febbraio, alle 17, iltroverà l’Igor Gorgonzoladall’altra parte della rete.viene da cinque sconfitte consecutive, alcune che fanno parte della routine,Scandicci e Milano o in trasferta a Chieri, altre più dolorosesquadre dietro in classifica, come Vallefoglia o soprattutto Pinerolo in casa, nelle gara che, se vinta, avrebbe permesso di garantirsi il pass per icon quattro giornate d’anticipo.