Sport.quotidiano.net - Volley A2 femminile. L’Omag Mt ritrova Trento, Bellano: "Sarà dura»

Leggi su Sport.quotidiano.net

Mt San Giovanni torna in campo quest’oggi (ore 17) al PalaMarignano per continuare la propria corsa in vetta alla Pool Promozione di serie A2 ed inseguire il sogno della serie A1. Di fronte cil’ostico Itas Trentino già affrontato nella finale di Coppa Italia e sconfitto a fatica. Inoltre proprio Itas Trentino arriva dal 3-1 vittorioso in casa di Brescia e con un cambio di allenatore, in seguito alle dimissioni di Davide Mazzanti, ex ct della nazionale, al suo posto il vice allenatore, il piemontese Michele Parusso. La formazione trentina è comunque quinta in classifica con 42 punti ed è ancora in piena corsa per i play-off, e certamente vorrà riscattare la sconfitta di due settimane fa in finale all’Unipol Arena a Bologna. Il coach Massimoproprio per questo predica calma e concentrazione: "E’ tutta un’altra partita – dice il coach marignanese – e non dobbiamo fare confronti con la finale di Coppa Italia.