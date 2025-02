Sport.quotidiano.net - Volley A1 donne, impresa Il Bisonte. Talmassons ko, passo per la salvezza

1IL: Pamio 12, Gazzola (L2) ne, Feruglio ne, Kocic 6, Ferrara (L1), Piomboni 9, Gannar 1, Eze 4, Strantzali 10, Botezat 3, Bucciarelli 1, Storck 22. All. Barbieri FIRENZE: Acciarri 11, Malual 22, Butigan 7, Leonardi (L), Battistoni, Giacomello, Nervini 12, Baijens ne, Lapini ne, Cagnin 2, Agrifoglio 2, Davyskiba 19. All. Chiavegatti. Arbitri: Pozzato – Carcione Parziali: 23-25, 27-25, 19-25, 22-25 IlFirenze finalmente ce l’ha fatta, fa man bassa a Latisana contro il fanalino di coda, condanna le friulane alla serie A2, e intasca tre punti preziosi che gli consentono, a tre giornate dalla fine della regular season, di salire al terzultimo posto, in zona-, a +2 sulla Roma che scenderà in campo oggi con Chieri. Le bisontine possono tornare a sperare: quello con ilè stato un successo meritato ma sofferto.