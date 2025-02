Secoloditalia.it - “Volevo morì”: il fuorionda di Meloni provoca l’autogol di Repubblica: il video piazzato vicino al Papa “aggravato”

Leggi su Secoloditalia.it

Giorgiatermina il suo intervento incollegamento al Cpac, la convention dei Conservatori americani. Dalla regia le dicono che l’audio e chiuso e non si accorge che il microfono è rimasto aperto e le scappa una colorita battuta in romano, che diventa rapidamente virale.“” accanto al: che gaffe aLa premier italiana dopo il discorso, durato poco meno di un quarto d’ora, al Cpac Al termine dell’intervento alla Convention dei conservatori americani durato poco meno di un quarto d’ora, la premierscende dal leggio, e – dopo aver chiesto un parere sul discorso appena pronunciato – si lascia scappare un «». L’audio delè, infatti, rimasto acceso e la telecamera ha, così, ripreso ildella premier.Niente di sconvolgente, ma basta per dare miccia ai cannoni social e ai siti d’informazione, soprattutto quelli più ostili alla premier.