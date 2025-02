Fanpage.it - “Volevo morì”: il fuorionda di Meloni dopo il discorso alla Convention dei conservatori americani

La premieraver terminato il suo intervento in videocollegamento per il Cpac americano, si è lasciata scappare un "volevo morì", una battuta in romanesco, senza accorgersi che il microfono era ancora acceso.