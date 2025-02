Quotidiano.net - “Volevo mori’”. Il fuorionda di Giorgia Meloni alla convention dei conservatori Usa

Roma, 23 febbraio 2025 – “Thank you all. God bless you”. Grazi a tutti, che Dio vi benedica: avrebbe voluto chiudere così il suo collegamento con la Cpac (Conservative political action conference), ladeia Washington. Ma, impegnata nell’articolare un complesso discorso in inglese, con il giusto accento, non si è accorta delle telecamere ancora accese. E così è stato colto il suoaudio. “”, è la battuta in romanesco che la premier si è lasciata scappare.commenta lo sforzo profuso nel mettere insieme frasi in una lingua che non è la sua. “Come è andata?” chiede a qualcuno nella stanza con lei. “C’erano un botto di parole attaccate”, risponde una voce maschile, con altrettanto accento romanesco. “Guarda,”, replica lei.