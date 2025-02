Juventusnews24.com - Vlahovic Luperto, furia di Thiago Motta e della panchina bianconera: il retroscena in Cagliari Juve

Leggi su Juventusnews24.com

di RedazionentusNews24dial mancato rigore assegnato in: ecco cosa è successoSul finale dialcune polemiche per un contatto tra. Il bordocampista di DAZN ha svelato quanto accaduto sulla.PAROLE – «Tutta laha protestato in maniera veemente,si è arrabbiato molto perché ha detto, dopo che Kolo Muani era rimasto in piedi in un precedente contrasto, che lui dice ai suoi giocatori di restare in piedi.».Leggi suntusnews24.com