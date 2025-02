Chietitoday.it - Vittoria al fotofinish per un Chieti che ora vola!

Tabù Angelini sfatato, in extremis. Iltorna a vincere in casa e riesce a dare continuità ai due acuti esterni delle ultime 2 giornate. Contro la Fermana una gara intensa è finita 2-1 per la banda Amaolo, con rete decisiva allo scadere del secondo tempo di capitan Cosimo Forgione. Coronata.