Vis a Pineto è stato molto più di un pareggio Cannavò | In campo con la voglia di vincere

"Pur conoscendo la forza del, specialmente tra le mura amiche, siamo scesi incon ladie di divertirci. A mio parere i tre punti sarebbero stati meritati. Ci è mancato solo il gol, per il resto abbiamo disputato un’ottima gara". Parole, quelle di Kevin Cannavo’, che raccontano la mentalità di un gruppo che sta volando sulle ali dell’entusiasmo. Anche ala Vis ha dominato infatti sia sul piano del gioco che nel numero di occasioni create. Il divertimento di Kevin è coinciso,con un frustrante tormento per la difesa di casa. Soprattutto nel primo tempo, la sua imprevedibilità, aggiungendosi alla classe innata dei suoi compagni di reparto, ha fatto scattare in varie occasioni l’allarme rosso in casa. Anche nella ripresa, a differenza di un Vukovic spettatore non pagante, il suo collega di reparto Francesco Marone ha dovuto fare gli straordinari per mantenere il risultato in parità.