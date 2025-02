Ilrestodelcarlino.it - Violenza di genere. Oltre 3.100 ore di salario donate a Nondasola

Sono stati 3.175 le metalmeccaniche e i metalmeccanici che – negli ultimi tre mesi – hanno donato un’ora di retribuzione al centro antigestito dall’associazione. Tra le aziende che hanno partecipato, ci sono stati poi 17 datori di lavoro che hanno deciso di raddoppiare la somma devoluta dai dipendenti. Raggiungendo, in totale, una cifra donata di100mila euro. "In occasione del 25 novembre scorso, giornata mondiale contro lasulle donne – hanno detto i rappresentanti di Fim Fiom Uilm di Reggio Emilia – abbiamo promosso in diciannove aziende metalmeccaniche reggiane una campagna di solidarietà a favore del centro anti, per favorire il reinserimento lavorativo delle donne in uscita dalla". Da tempo, infatti, le organizzazioni sindacali del nostro territorio collaborano con l’associazioneper favorire, anche nei luoghi di lavoro, la cultura del rispetto e il rifiuto di ogni forma di molestia enei confronti delle donne, in azienda come a casa.