Sport.quotidiano.net - Vigor e Castelfidardo Attenzione alle trappole

Leggi su Sport.quotidiano.net

Un pareggio in campionato nella partita di andata, una vittoria per ilnei trentaduesimi di Coppa Italia al Mancini. Oggie Civitanovese si sfidano di nuovo, nello stadio fidardense, con i tre punti che varranno per il campionato. E peseranno, quasi doppio, nella terza sfida stagionale, uno scontro importante per la salvezza con i rossoblù di Senigagliesi che saliranno affamati di punti (15° posto). Sta sicuramente meglio il, settimo, rispetto a una Civitanovese diversa rispetto a quella affrontata dai fidardensi a ottobre e novembre. "Sarà tutt’altra sfida rispetto alla gara di andata e a quella di Coppa - tiene a sottolineare Marco Giuliodori,natore del-. E’ una Civitanovese cambiata totalmente rispetto a quei due incontri, l’unica cosa che la accomuna a quella squadra è la voglia di fare risultato.