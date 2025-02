Inter-news.it - Vieira: «San Siro campo difficile! Dispiace per il gol su corner»

Il Genoa ha giocato una gran partita e subito gol solo nel finale contro l’Inter a San. Sono queste le parole di Patricksu Sky Sport.DELUSIONE – Patrick, allenatore del Genoa, ha parlato così della sconfitta contro l’Inter: «Ilè molto, importante essere concentrati qui.il gol su calcio d’angolo, era moltoper noi. Io sono molto felice perché abbiamo fatto vedere che abbiamo carattere e personalità. Siamo sulla strada giusta. L’ingresso di Venturino? I giovani fanno parte della società, sono il nostro futuro e dobbiamo credere in loro. Lui ha qualità, dobbiamo farlo giocare come tutti gli altri per farlo crescere. Ha qualità e c’è fiducia. Quando abbiamo la fortuna di vincere la palla alta dobbiamo avere maggiore efficacia. Quando guardo i giocatori entrati vedo qualità, dobbiamo solo concretizzare la qualità offensiva.