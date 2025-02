Inter-news.it - Vieira: «Mancata fortuna. Inter sia scudetto che Champions League»

Leggi su Inter-news.it

ha tenuto la conferenza stampa post partita di-Genoa. L’allenatore del Grifone ha commentato dalla sala stampa di San Siro. CONFERENZA STAMPAPOST-GENOACONFERENZA– Patrickha risposto alle domande dei colleghi in conferenza stampa dopo-Genoa.Questa è la partita in trasferta migliore,?Abbiamo fatto una partita più bella rispetto a quella fatta con il Milan. Sono felice per come abbiamo gestito la partita, abbiamo dimostrato di essere uniti e organizzati. Il sacrificio è stato ottimo, strada giusta. Era la nostra voglia, sapevamo che per un’ora era difficile per i nostri attaccanti lavorare così. Poi abbiamo cambiato per fare questo lavoro difensivo e continuare a mettere pressione. Dispiace per il gol su corner, siamo sulla strada giusta.