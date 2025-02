Inter-news.it - Vieira: «Genoa di personalità contro Inter troppo forte. Soddisfatto»

Ildà filo da torcere a un’stanca ma comunque vincente. Ecco l’analisi sulla prestazione dei suoi ragazzi da parte dell’allenatore Patrick– Patrickvistato da Dazn dopo la sconfitta per 1-0l’, dichiara: «Chivu al Parma? Non l’ho ancora sentito ma sono molto contento e felice per lui. Noi eravamo pronti a soffrirela qualità dell’. Abbiamo avuto alcuni momenti difficili ma sono molto contento di come abbiamo gestito noi la partita. Abbiamo fatto vedere che abbiamoed eravamo bene organizzati sul campo. Abbiamo fatto una bella partita di squadra. Alla fine abbiamo preso gol, la qualità individuale, tecnica e collettiva dell’eraper noi oggi. Però sono molto contento della partita che abbiamo fatto.