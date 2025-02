Internews24.com - Vieira a Sky: «Oggi abbiamo mostrato carattere e personalità, sono dispiaciuto per una cosa»

di RedazioneL’allenatore del Genoa, Patrick, ha analizzato così la sconfitta rimediata stasera a San Siro contro l’Inter di Simone InzaghiIntervenuto nel corso del postpartita di Inter Genoa, sfida del 26° turno di Serie A vinta dai nerazzurri per 1 a 0, il tecnico dei rossoblù Patrickha parlato così ai microfoni di Sky Sport.SUL MATCH – «fatto una grande partita collettiva in un campo molto difficile contro giocatore di grande qualità. Era importante essere organizzati, concentrati e aggressivi, l’fatto, però dispiace prendere questo gol su calcio d’angolo. Era molto difficile per noi, mafelice perchéfatto vedere di avere, siamo sulla strada giusta»I GIOVANI? – «Fanno parte della società eil futuro, noi dobbiamo credere in loro.