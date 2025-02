Lanazione.it - Viale S. Bartolomeo. Cantiere per lavori alla condotta idrica

Leggi su Lanazione.it

Al via idi sostituzione della, che interesseranno alcuni tratti diItalia e vie trasversali e in un tratto diSan. Interventi preceduti da una serie dipreparatori che si svolgeranno da domani al 14 marzo 2025, con la posa di unmobile per eseguire le verifiche tecniche propedeutiche alle opere principali eseguiti da Acam Acque. Si tratta di opere previste nel piano provinciale di interventi per l’ammodernamento delle reti di distribuzione dell’acquedotto, inseriti nel Pnrr (quindi con tempistiche vincolate al programma di finanziamento) e finalizzatimanutenzione straordinaria delle tubazioni dell’acquedotto, anche con la posa della nuova rete per limitare la dispersione. Le opere saranno suddivise in 13 operazioni di scavo, non contemporanee e contingentate in brevi tratti, ciascuna con modificheviabilità per garantire la sicurezza, il regolare svolgimento delle operazioni e soprattutto ridurre al massimo eventuali disagiviabilità.