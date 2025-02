Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2025 ore 19:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulla A1 Firenzeper un veicolo in panne tra Ponzanono e il bio per la diramazioneNord in direzione disempre sulla A1 code per traffico intenso tra Anagni e Valmontone in direzione disulla A24-teramo situazione analoga con code tra Vicovaro e Castel Madama in direzione della capitale mentre sulla A12Tarquinia coda di 3 km per lavori tra Fregene e il bivio per laFiumicino direzione diper il raccordo anulare carreggiata interna code per traffico tra Cassia bis e Salaria è in esterna code tra Colombo e diramazionesud e le consolari code sull'Aurelia per traffico da rientro a Malagrotta e raccordo in direzione disulla Pontina code per traffico intenso tra Castelno e Castel di Decima in direzione della capitale in fila per il trasporto pubblico ricordiamo che per domani lunedì 24 è previsto lo sciopero di 24 ore nelle reti gestite da Atac Cotral possibili disagi anche sulle linee Metre-viterbo il servizio sarà comunque regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle bene questa l'ultima notizia da Chiara chiamare Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito info mobilità punto astrale.