Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2025 ore 18 | 25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità con servizio dellatraffico in aumento sulla rete via dellasulla A1Napoli code per traffico intenso tra Colleferro e Valmontone in direzione disulla A24-teramo situazione analoga con code tra Carsoli e Castel Madama in azione della capitale mentre sulla A12Tarquinia presenti code per lavori tra Maccarese il bivio per laFiumicino sempre in direzione diper il raccordo anulare carreggiata interna code per traffico tra le uscite dei Cassia Flaminia e poi di Prenestina e Ardeatina in carreggiata esterna code trapuntine Laurentina Poi tra Ardeatina e Tuscolana ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 code per traffico tra il raccordo anulare E Fiorentini in direzione del centro per le consolari sull'Aurelia a coda tratti per traffico da rientro tra Marina di San Nicola e Palidoro e poi tra Torre in Pietra e di raccordo sulla Flaminia Grottarossa viale di Tor di Quinto sulla Salaria code tra Villa Spada e Prati Fiscali tutto in direzione del centro infine sulla Pontina code per traffico intenso tra Pomezia e Castelno in direzione di bene questa l'ultima notizia da Chiara chiamare Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.