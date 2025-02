Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2025 ore 17:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura le autostrade sullaNapoli rimosso l'incidente avvenuto precedentemente tra Anagni e Colleferro in direzione diLeggo dal momento Sony smaltimento mentre sulla A12Tarquinia presenti code per lavori tra Maccarese e Dio per laFiumicino in direzione della capitale per il raccordo in carreggiata interna coda per un incidente tra le uscite di Casilina e Appia in carreggiata esterna code per traffico tra Ardeatina e diramazioneper le consolari sull'Aurelia cose per traffico tra Torre in Pietra e Castel di Guido in direzione disulla Appia cose da via dei Laghi al Raccordo in direzione di quest'ultimo che possiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare si sta in coda per un incidente avvenuto al km 22 in direzione di Ostia Venera questa l'ultima notizia da Chiara Chiavari a infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.