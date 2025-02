Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2025 ore 16:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulla tangenziale est e rimosso l'incidente avvenuto in precedenza tra via dei Monti Tiburtini e via delle valli le code sono in smaltimento in direzione del Foro Italico cose per incidente su via Appia all'altezza di Cava dei Selci in direzione di Frattocchie proseguendo per traffico all'altezza di Frattocchie a siamo a raccordo anulare in carreggiata interna rallentamenti sala diramazionesud e abbia mentre sulla diramazioneSud rallentamenti tra Torrenova e il raccordo in direzione di quest'ultimo e fine per il trasporto pubblico sulla linea termini Centocelle prosegue fino alle ore 14 di lunedì 24 febbraio la sospensione della circone per consentire lo svolgimento di lavori di rifacimento e sostituzione dei Binari o del siata la linea bus 105 da Chiavari a Sal infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento servizio dellahttps://storage.