Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2025 ore 15 | 25

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura sulla A1Napoli risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra Frosinone Ceprano Al momento la circone è regolare Ci sappiamo nella capitale sulla tangenziale est c'è un incidente e la causa delle code a tratti tra via dei Monti Tiburtini e via Delle in direzione del Foro Italico gli eventi alle ore 16 allo stadio Olimpico torna il sei nazione di rugby all incontro Italia Francia consuete discipline di traffico nella zona circostante l'impianto sportivo nelle ore precedenti e successive allo svolgimento della partita Infine per il trasporto pubblico sulla linea termini Centocelle prosegue fino alle ore 14 di lunedì 24 febbraio la sospensione della circone per consentire lo svolgimento dei lavori di rifacimento e sostituzione dei Binari potenziata la linea bus 105 ricordiamo inoltre che per domani è confermato lo sciopero di 24 ore nelle reti gestite da Atac Cotral periferiche il servizio sarà comunque regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 bene questa era l'ultima notizia da Chiara chiamare Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i tagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.