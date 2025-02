Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2025 ore 13:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità un saluto per i trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasul Raccordo Anulare cosa in carreggiata interna nel tratto tra Ardeatina e via di Tor Bella Monaca in esterna invece si segnalano code tra laFiumicino è urgente e nel tratto compreso tra l'intersezione con laTeramo e a Tiburtina sull'autostrada incidente sullaNapoli tra Frosinone Ceprano con coda in direzione Napoli facciamo le consolari primosole incidente sulla Tiburtina tra Tivoli e Villanova permane però il traffico In entrambe le direzioni sull'Aurelia auto ancora in coda in direzione di Ladispoli per l'incidente tra centro Tre Denari e Palidoro sulla Salaria invece Si segnala un incidente ad altezza Settebagni in direzioneal momento non si registrano code Ma si raccomanda Comunque la massima attenzione per il traffico in uscita da Mara lentamente sulla Cassia te raccordo anulare la Giustiniana in particolare nel tratto fino a via Giulio Galli in direzione di Viterbo auto in coda anche sulla via del mare tra Vitinia Mezzocammino così come tu via Cristoforo Colombo Vitinia via di Malafede entrambe in direzione Ostia il trasporto pubblico ricordiamo che lo sciopero ferroviario previsto per la giornata di oggi è stato revocato servizio Dunque regolare per il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia Trenitalia Tpr resta confermato lo sciopero di 24 ore in programma per domani lunedì 24 nelle reti gestite da Atac Cotral e le linee periferiche il servizio sarà comunque regolari fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20 da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione ci lasciamo con un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa campagna di sensibilizzazione promossa dae Astral infomobilità un servizio dellahttps://storage.