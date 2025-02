Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2025 ore 09:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico generalmente scorrevole sul Raccordo Anulare le principali strade della capitale fuori dal raccordo invece si segnalano code In entrambe le direzioni su via Tiburtina ad altezza di Tivoli nel tratto tra via Pio IX e via Alberti Vicolo delle entrambe le direzioni anche su via dei Castellini a causa di lavori nel tratto della via Trinidad via delle Azzorre passiamo trasporto pubblico ricordiamo che lo sciopero ferroviario previsto per la giornata di oggi è stato revocato servizio Dunque regolare per il personale del gruppo Ferrovie dello Stato Trenitalia Trenitalia Tpr resta confermato lo sciopero di 24 ore in programma per domani lunedì 24 nelle reti gestite da Atac Cotral e le vene periferiche il servizio sarà Come regolare fino alle 8:30 e dalle 17 alle 20