Viabilità Roma Regione Lazio del del 23-02-2025 ore 07 | 25

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico generalmente scorrevole nella maggior parte delle strade della capitale in entrata versoinvece si segnalano delle cose su via dei Laghi nei pressi dell'aeroporto di Fiumicino così come sulla Flaminia sempre in direzione della capitale ad altezza Villa spadana fuori della Provincia di invece rallentamenti ad altezza di Bassano in Teverina sulla umbro-laziale in direzione di Viterbo facciamo trasporto ferroviario vi ricordiamo che lo sciopero dei treni indetto per la giornata di oggi è stato revocato pertanto la circone Sul rapporto ferroviario irregolare da Dario Antolini Astral infomobilità è tutto ora un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Astral Spa punto.