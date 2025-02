Iltempo.it - Via Sannio senza mercato, i lavori non sono ancora iniziati. Cosa succede

Un anno fa è iniziata la demolizione deldi viae oggi, dei box di plastica e lamiera che i romani ricordavano, non esiste più nulla. Idi ricostruzione però none l'intervento, ammette il Campidoglio, è in ritardo. Ieri una delegazione di Fratelli d'Italia ha raggiunto i venditori, chestati spostati con i banchi sulla strada in attesa che il «loro»venga ricostruito, grazie a un piano da sei milioni di euro di cui 2,5 di fondi giubilari. La riapertura era prevista entro il Giubileo ma, da una parte, le prescrizioni della Soprintendenza statale - spiega il Campidoglio - dall'altra il cambio in corsa del soggetto attuatore, dal Municipio VII a Società Giubileo 2025, hanno comportato l'allungamento dei tempi di progettazione. Di conseguenza la gara per inon è stata neanche avviata.