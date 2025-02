Ferraratoday.it - Via l’asfalto, c’è la pavimentazione in acciottolato: cantiere in centro storico

Leggi su Ferraratoday.it

Prenderanno il via lunedì 24 i lavori per il rifacimento di un tratto dellastradale di vicolo del Voltino. Gli interventi riguarderanno la rimozione dellastradale in asfalto e la realizzazione di una nuovain.Iscriviti al canale.