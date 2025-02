Lanazione.it - Via al maxi cantiere sul Brennero. Tra il Ponte del Diavolo e Chifenti

Nuova scogliera sulla SS 12 del: ilè pronto a partire. Da martedì, infatti, i lavori condotti da Anas sul tratto di strada compreso tra ildelpotranno ufficialmente prendere il via con l’obiettivo di restituire al territorio una viabilità sicura e stabile in via definitiva. "Con la rimozione del semaforo sotto Corsagna, ultimo passaggio dei lavori condotti anche in questo da Anas per mettere in sicurezza la viabilità in questo punto, può finalmente partire iltra Borgo a Mozzano e- spiega il sindaco Patrizio Andreuccetti -. "Siamo di fronte a un intervento strategico e storico che cambierà una volta per tutte la viabilità in questo tratto di strada troppo spesso oggetto di frane e smottamenti". "La macchina - prosegue il sindaco - che si è mossa per questoè imponente e ha coinvolto tutto il territorio, mettendo in campo un investimento da 6 milioni di euro da parte di Anas.