Ilrestodelcarlino.it - Via al carnevale di San Giovanni in Persiceto: tripudio di colori e scenografie

Bologna, 23 febbraio 2025 – La 151esima edizione delstorico diha preso il via domenica 23 febbraio nella centrale piazza del Popolo dove si sono tenuti gli spilli di nove carri e le esibizioni di tre mascherate singole e sei di gruppo. Undie forme inaspettate ha stupito i tanti spettatori. Nella frazione di San Matteo della Decima si è tenuta invece la 136a edizione dell’omonimoche ha visto sfilare otto carri introdotti dalle famose zirudelle. Ilstorico di Sanha preso il via con il discorso della Corona pronunciato, rigorosamente in dialetto persicetano, da Re Bertoldo e con il saluto del notaio Giorgio Forni che, dopo trentadue anni di impegno nel formare la giuria preposta alla valutazione dei carri, ha annunciato il suo ritiro.