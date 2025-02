Verso la Conference | qui Panathinaikos Scommessa Djuricic | | Elimineremo i viola

Leggi su Sport.quotidiano.net

Filip, trequartista del, ex punto di forza del Sassuolo, si prepara alla sfida valida per gli ottavi di finale diLeague contro la Fiorentina. "Contro i Vikingur – le sue parole a Cosmote Tv – abbiamo vinto all’ultimo, con sofferenza. Il nostro obiettivo è quello di vincere ogni partita, sembrava di aver vinto una finale". "La Fiorentina? – riprende–. Cercheremo di pensare positivamente e fare una grande gara tra le mura di casa. Poi, al ritorno, sarà bello giocare al Franchi. Conosco tante persone tra le fila, anche mister Palladino e il suo assistente Peluso, che è un mio amico dai tempi del Sassuolo. Vogliamo passare ai quarti, servirà una grande prestazione davanti ai nostri tifosi. Sono contento di averli trovati in coppa, sono molto forti e quando giocavo in Italia mi è sempre piaciuto giocare a Firenze, ricordo tante belle partite lì".