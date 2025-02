Sololaroma.it - Verona-Fiorentina Streaming Gratis: dove seguire la Serie A in Tv e Diretta Live

Ci aspetta una grande domenica diA con le sfide del 26° turno. Alle ore 15:00 andrà in scena il match traallo Stadio Bentegodi. La sfida tra scaligeri viola sarà solo il primo dei grandi appuntamenti di giornata, che si concluderà domani con il Monday Night dello stadio Olimpico tra Roma e Monza.L’andamento diIloccupa la sedicesima posizione in classifica con 23 punti, a pari merito con il Parma, a +2 dalla zona retrocessione. Gli scaligeri sono reduci da due sconfitte di fila in campionato, per 0-5 contro l’Atalanta e per 0-1 contro il Milan.Periodo complicato anche per la, che momentaneamente occupa il sesto posto in classifica con 42 punti, a -4 dal quarto posto. Dopo aver collezionato tre vittorie consecutive, i viola arrivano da una striscia di due sconfitte consecutive, per 1-2 contro l’Inter a San Siro e per 0-2 contro il Como nel lunch match della scorsa giornata.