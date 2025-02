Verona-Fiorentina, paura per Kean

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

17.28 Attimi di, con la memoria ancora fresca del caso Bovo, durante. In seguito a uno scontro di gioco con Dawidowicz, Moiseè rimasto a terra con un taglio vistoso all'arcata sopraccigliare. Lo staff dellaha soccorso l'attaccante e ha suturato la ferita, da cui era uscito molto sangue.ha ripreso il gioco, ma si è subito accasciato al suolo E' stato quindi portato via in barella e con l'ambulanza ha raggiunto l'ospedale, per accertamenti.Non ha mai perso conoscenza.