Verona Fiorentina, paura Kean al Bentegodi! Per l'attaccante un trauma cranico. Il comunicato

di Redazioneal! Perun. Ilufficiale del club ViolaMomenti di apprensione allo stadiodurante la ripresa della gara tra. Attorno al 60? Moiseha dovuto lasciare momentaneamente il campo dopo un duro scontro di gioco che gli ha provocato una vistosa ferita all’arcata sopraccigliare.è stato subito soccorso dallo staff medico viola a bordo campo, ricevendo le cure necessarie. Dopo essere rientrato in campo con un vistoso bendaggio,si è accasciato nuovamente pochi istanti dopo, facendo segno ai sanitari di intervenire con la barella.Nonostante sia stato immobilizzato per precauzione, il giocatore ex Juventus è uscito dal campo cosciente e in grado di muoversi, venendo poi trasportato in ambulanza per ulteriori accertamenti.