Verona-Fiorentina 1-0 Palladino | Chiediamo scusa ai tifosi Sento la fiducia della società

Firenze, 23 febbraio 2025 - Raffaeleanalizza la sconfitta patita in casa del. Ko arrivato in pieno recupero dopo una partita non bella. "In questo momento bisogna stare in silenzio, bocca chiusa e pedalare. Sono il primo responsabile e mi assumo le mie responsabilità, in questo momento ci manca serenità, ma adesso dobbiamo stare in silenzio e uscire tutti insieme da un momento non positivo. Volevamo dare aiuna soddisfazione e non ci siamo riusciti, dispiace ancora di più. Adesso dobbiamo chiedere soloai, anche oggi sono venuti qui in tantissimi". Sente ancora lae dei suoi calciatori? "Sì, lae anche da parte dei miei giocatori. Io ora devo pensare a lavorare e dare più serenità alla squadra, cercando di uscire da questo momento".