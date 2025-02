Juventusnews24.com - Verona Fiorentina 1-0, la Viola si ferma ancora: Bernede regala tre punti salvezza ai gialloblù

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews241-0, gli scaligeri ottengono trefondamentali in chiave: terzo stop di fila per la1-0. È questo il responso della sfida delle 15:00 del Bentegodi. Gli uomini di Paolo Zanetti, che sarà squalificato per la sfida contro la Juve di lunedì, 3 marzo 2025, condanna laalla terza sconfitta consecutiva.L’uomo che decide la partita è stato Antoine. Il centrocampista sfrutta un pallone arrivato in area con una deviazione, ha sterzato su un avversario e ha segnato un goal importantissimo in piena area di rigore.Leggi su Juventusnews24.com