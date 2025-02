Isaechia.it - Verissimo, Selvaggia Lucarelli: “Ecco perché in questo periodo provo empatia nei confronti di Chiara Ferragni”

La giornalista, reduce dall’esperienza in qualità di ospite fisso al Dopo Festival, è stata ospite di Silvia Toffanin a.Nel salotto di Canale 5 la giurata di Ballando con le Stelle ha innanzitutto raccontato come ha vissuto la settimana sanremese. “Diciamo che non era tutto sulle mie spalle, direi che avevo un ruolo abbastanza laterale quindi tutto sommato ero proprio nella mia comfort zone“, ha esordito, che ha aggiunto: Sanremo mette sempre molta agitazione, molta ansia, c’è un po’ d’ansia da prestazione, vuoi fare bella figura.Le aspettative sono alte, tutti si aspettano che tu dica quella cosa che sconvolge, che crea dibattito.Quindi un po’ d’ansia da prestazione l’avevo ma il grosso era sulle spalle di Alessandro Cattelan quindi ho potuto giocare di sponda e divertirmi molto.