Verissimo, Nicolò De Devitiis svela: "Con Veronica Ruggeri è finita perché…"

Tra gli ospiti dell’ultima puntata di, condotto da Silvia Toffanin, c’è stato anche la IenaDe, che ha parlato della fine della sua storia d’amore con la collegaRuggieri, chiarendo anche i motivi per cui la loro relazione è giunta al termine (QUI il suo racconto).L’inviato de Le Iene, intervistato dalla padrona di casa, ha parlato della sua visione dell’amore e di come arrivato a 34 anni sentisse il desiderio di costruirsi una famiglia. Un desiderio non condiviso appieno dalla fidanzata e così, dopo aver capito di volere cose diverse, i due hanno deciso di lasciarsi:Io sono uno che in amore o dà tutto, o anche quando dà tanto, mi rendo conto anche di lasciar andare o mettere un punto. La storia conè stata molto importante, non era più come l’inizio, c’eravamo un po’ persi.