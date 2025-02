Iltempo.it - Verderami smaschera Schlein: "Quel giochino su Trump...". Sinistra affondata

Il discorso della premier Giorgia Meloni alla convention dei conservatori americani Cpac è stato "realista", osserva Francesconel corso di 4 di sera, in onda domenica 23 febbraio su Rete4. Il presidente del Consiglio "ha tenuto conto delle necessità dell'Europa di non rompersi e al tempo stesso di non rompere il filo con gli Stati Uniti, e comunque le cose che doveva dire a, che è il socio di maggioranza di questo Occidente che rischia di spaccarsi, sono state dette", spiega l'editorialista del Corriere della sera. In particolare Meloni ha tenuto il punto "sull'Ucraina, sui rapporti tra Europa e America, sul concetto di Occidente e sui suoi valori, e ha avvisato del rischio che uno scontro commerciale potrebbe produrre alle economie dell'Occidente". Il retroscenista del Corriere osserva che "ha un approccio mercantilistica, e lo abbiamo avuto anche in Europa.