.com - Venezia-Lazio 0-0: i biancocelesti deludono, al Penzo vince la noia

Leggi su .com

(Adnkronos) – Ladi Baroni rallenta a. Termina 0-0 alcon la squadra di Di Francesco che fa un piccolo passo in avanti e si porta a 17 punti, restando comunque al penultimo posto in classifica, mentre isalgono a 47 punti e restano quarti a +1 sulla Juve impegnata domani a Cagliari. Di Francesco punta sul neo-arrivato Maric a formare la coppia d’attacco con Oristanio: torna Doumbia, Nicolussi Caviglia in cabina di regia, Zerbin e Ellertsson sugli esterni. Mentre Baroni è senza l’infortunato Castellanos e lo squalificato Rovella, rimpiazzati da Noslin e Dele-Bashiru. Sulla trequarti Isaksen, Dia e Zaccagni, con la novità Mandas tra i pali. Primo tempo sotto le attese che termina con un’unica grande occasione da gol per la, fallita da Dia. Al 23? su assist di Zaccagni, ci prova Dia che di sinistro manda fuori solo davanti a Radu.